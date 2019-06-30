РИАМО - 30 июн. В столице, в отличие от других городов страны, рекорды высокой максимальной температуры воздуха в последние годы стали фиксироваться реже, сообщается на сайте «Метеовести».

«В отличие от многих городов России, в Москве рекорды высокой максимальной температуры воздуха стали фиксироваться реже, и последний раз это было 27 апреля текущего года, а в 2018 году было зафиксировано лишь одно рекордное достижение», – говорится в сообщении.

В эпоху глобального потепления рекорды максимальной температуры воздуха означают все более жаркую погоду, и становятся более высокими, однако бывают ситуации, когда фиксируется самая низкая максимальная температура воздуха, то есть день становится самым холодным за какой-то период. Так произошло в Москве в минувшую субботу.

«Как мы и прогнозировали, суббота стала самым холодным днем текущей недели, максимальная температура воздуха составила всего плюс 12 градусов! Причем покидая Московский регион, ненастный циклон настолько усилил приток холодного воздуха, что этот день стал самым холодным в столице более чем за 70 лет», – уточняется в сообщении.

За все время, что метеорологические наблюдения ведутся на метеостанции ВДНХ, а именно с 1948 года, в Москве 29 июня, не было такой низкой максимальной температуры воздуха. До этого пальма первенства в этом разделе метеорологической статистики принадлежала 1996 году, тогда температура воздуха смогла подняться лишь до плюс 12,2 градуса. А второе место занимал 2003 год, с результатом плюс 13 градусов. Так что и в ХХI веке есть место низким температурам.