РИАМО - 30 июн. Возгорание произошло на втором этаже и кровле здания в 1-м Неопалимовском переулке в столице, пожарные ликвидировали огонь на площади 150 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В воскресенье в 01:04 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице поступило сообщение о пожаре по адресу: 1-й Неопалимовский переулок, дом 9/15, где происходило загорание на втором этаже и кровле двухэтажного здания. Лаборатория МЧС проводила замеры воздуха в районе загорания.

«В 03:24 пожар локализован на площади 150 квадратных метров. В 04:16 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», - говорится в сообщении

При тушении возгорания в центре столицы были задействованы 18 единиц техники и 81 человек личного состава.