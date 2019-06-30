РИАМО - 30 июн. Автомобиль врезался в дерево на трассе Кашира - Серебряные Пруды - Кимовск - Узловая в Московской области, погибли три человека, еще трое пострадали, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер регионального главка МВД России.

«Около 19:00 в субботу (29 июня - ред.) в районе 77-го километра трассы Кашира - Серебряные Пруды - Кимовск - Узловая водитель Skoda Octavia съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель и двое пассажиров погибли», - сказал собеседник агентства.

Он добавил. что еще три пассажира иномарки получили травмы. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.