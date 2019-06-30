РИАМО - 30 июн. Легковой автомобиль врезался в релейный шкаф железнодорожной автоматики на переезде на 92-м километре в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского городского округа, в результате одна электричка сообщением Москва - Черусти пришла с опозданием, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

В 00:25 в воскресенье от дежурного РЖД в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение о повреждении релейного шкафа железнодорожной автоматики «СЦБ» на железнодорожном переезде на 92-м километре в Ликино-Дулеве.

«После уточнения информации с дежурным по Московской железной дороге установлено, что повреждение релейного шкафа произошло в результате удара легкового автомобиля. В результате повреждения релейного шкафа железнодорожной автоматики «СЦБ» произошла задержка (на 13 минут) одного пригородного электропоезда Москва - Черусти», следовавшего из Москвы», - говорится в сообщении.

В 00:55 движение железнодорожных составов восстановлено в полном объеме в ручном режиме.