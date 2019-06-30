РИАМО - 30 июн. Переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, максимальная температура воздуха составит плюс 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков метеобюро Москвы и области, сегодня, 30 июня, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 18-20 градусов, по области - плюс 15-20 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет, однако фон его останется пониженным.

Рост атмосферного давления будет основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей. Ухудшение самочувствия могут испытывать люди с гипотонией и гипертонией, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, вегетативными расстройствами нервной системы.

«Специалисты рекомендуют при необходимости воспользоваться лекарствами, назначенными врачом, контролировать артериальное давление», - предупреждают синоптики.

Погода в Московском регионе в целом предстоящим днем начнет налаживаться: дожди ослабеют, станут небольшими, да и пройдут местами. Температура начнет повышаться, но пока еще останется ниже климатической нормы на 2-3 градуса.