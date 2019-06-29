РИАМО - 29 июн. Силы и средства Главного управления МЧС России по Московской области задействованы в обеспечении пожарной безопасности международного военно-технического форума «Армия-2019» на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства.

В период подготовки и проведения форума сотрудниками МЧС России в круглосуточном режиме осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности объектов, дежурство в штабе центра управления парком «Патриот», патрулирование территории и павильонов.

«Ежедневно на дежурство заступает восемь единиц техники и 37 человек личного состава. Обеспечена безопасность взлета и посадки 14 воздушных бортов. В период проведения форума на территории парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» нарушений пожарной безопасности не допущено», - говорится в сообщении.

Инспекторами государственного пожарного надзора проведено 147 инструктажей по пожарной безопасности с посетителями форума, а также проверка состояния первичных средств пожаротушения.

Форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот». В программе десятки конференций, заседаний, круглых столов и других деловых и научных мероприятий. В этом году в форуме принимают участие около 1,3 тысячи предприятий, из них 65 - подмосковные компании, в мероприятиях участвуют более 100 делегаций иностранных государств.