РИАМО – 30 июн. В Серпухове в воскресенье проведут выборы в совет депутатов муниципального образования, на них будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней.

112 избирательных участков для голосования будут работать с 08:00 до 20:00. На выборах будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) образца 2017 года.

Количество избирателей в городском округе составляет свыше 133 тысяч человек.

Всего на выборы зарегистрировали 118 кандидатов, из них: семь самовыдвиженцев, 30 - партия «Справедливая Россия», 30 - «Единая Россия», 26 – ЛДПР, 25 – КПРФ.

Решение о выборах принято в связи с принятием Мособлдумой закона Московской области №220/2018-ОЗ «Об объединении городского поселения Оболенск, городского поселения Пролетарский, сельского поселения Васильевское, сельского поселения Данковское, сельского поселения Дашковское, сельского поселения Калиновское, сельского поселения Липицкое Серпуховского муниципального района с городским округом Серпухов и внесении изменений в некоторые законы Московской области о статусе и границах муниципальных образований Московской области».