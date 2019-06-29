РИАМО - 29 июн. В центре России в начале месяца погода будет неустойчивой – волны тепла и холода будут сменять друг друга, сообщается на сайте «Метеовести».

«Волны тепла и холода, сменяя друг друга, не дадут столбикам термометров подняться выше климатической нормы. Ну, а затем природа начнет реализовывать жаркий сценарий – в конце второй – начале третьей декад аномалия может достигать 3-4 градусов», - говорится в сообщении.

Синоптики уточняют, что в середине лета теплее обычного будет в большинстве регионов Европейской России.

А первый месяц лета на Русской равнине запомнится небывалой жарой. Практически весь июнь, за исключением последних дней, прошел при значительной положительной аномалии температуры. Например, в Москве она может составить порядка 3 градусов.