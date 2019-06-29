РИАМО - 29 июн. XII Московская международная велоночь, которая состоится в столице 30 июня, пройдет без массового перекрытия улиц, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Ранее планировалось перекрывать участки Садового кольца, Краснопресненской набережной, улицы Сергея Макеева, Ходынской, Пресненского Вала, Грузинского Вала и другие.

«Ранее размещенная информация о закрытии движения в центре более не актуальна», - отмечается в сообщении.

«Велоночь» пройдет в Москве 30 июня. Несмотря на холодную и дождливую погоду, которую прогнозируют синоптики, велосипедный фестиваль не отменят. Впервые к велосипедистам смогут присоединиться желающие на скейтах, роликах и самокатах. Весь маршрут запланирован внутри Садового кольца. Начнется поездка из Александровского сада, пройдет по восьми дворам, бульварам и нескольким достопримечательным местам.