РИАМО - 29 июн. В Наро-Фоминском городском округе следователями устанавливаются обстоятельства смерти подростка, тело которого без видимых признаков насильственной смерти нашли в частном доме, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«28 июня 2019 года утром в одном из частных домовладений Наро-Фоминского городского округа обнаружено тело 17-летнего подростка без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что компания подростков проводила время в съемном доме. Утром пришел риелтор принимать дом, и обнаружил одного из подростков без признаков жизни.

По предварительным данным эксперта, причина смерти - отравление неизвестным веществом. В настоящее время продолжается проведение проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.