РИАМО – 30 июн. В книжном магазине «Читай-город» в ТЦ «Европейский» в воскресенье в 16:00 состоятся единственная этим летом встреча с популярным писателем Эльчином Сафарли и презентация его нового романа «Дом, в котором горит свет», говорится в сообщении пресс-службы сети «Читай-город».

«Новый роман мастера современной романтической прозы Эльчина Сафарли – это история любви, потерь и обретения долгожданного покоя. Написанная в эпистолярном жанре, эта книга соткана из откровенных, лучезарных и грустных писем, адресованных бабушкой своей внучке, с которой они даже не знакомы», – отмечается в сообщении.

Автор посвятил книгу своей русской бабушке Анне Павловне и всем женщинам, которые в его прозе похожи на красивых и смелых птиц. Вход на встречу свободный.