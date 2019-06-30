РИАМО – 30 июн. На базе физкультурно-спортивного комплекса «Олимп» в Мытищах в воскресенье состоится финал летней спартакиады учащихся России по баскетболу среди девушек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях участвовали 12 команд из разных регионов России.

«Баскетболистки 2004-2005 годов рождения из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Курской, Свердловской, Самарской, Новосибирской, Ивановской, Ростовской, Вологодской, Челябинской областей и Хабаровского края будут бороться за первое место спартакиады. Команды, состоящие из 12 человек, будут разбиты на две группы», — говорится в сообщении.

Финал спартакиады начнется в воскресенье в 17:15.

«В Московской области обширное баскетбольное сообщество. При этом его составляют не только болельщики, но и игроки любительского и профессионального уровней. На территории нашего региона функционируют несколько спортивных центров, осуществляющих подготовку баскетболистов, которые впоследствии достойно выступают не только на всероссийских, но и на международных турнирах», – дополнил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что Подмосковье неоднократно принимало у себя различные этапы Всероссийской спартакиады. А в 2017 году сборная команда девушек Московской области по баскетболу стала бронзовым призером этих соревнований.