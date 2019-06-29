РИАМО - 29 июн. Представительница Подмосковья Елизавета Кузина выступает в составе сборной России на первенстве Европы по прыжкам в воду, которое проводится в Казани, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«По итогам выступления на трамплине (1 метр, юниорки), Кузина с результатом 377,25 балла завоевала серебряную медаль. Первое место также заняла россиянка – Виталия Королева (417,30). Бронзовую медаль завоевала итальянка Кьяра Пеллакани (369,60)», - говорится в сообщении.

Как отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков, уже вторая медаль с первенства Европы по прыжкам в воду.

«Стабильность – признак мастерства. 30 июня также будут проводиться соревнования по прыжкам в воду с трехметровой вышки. Можно предположить, что и там Кузина зацепится за медали. По крайней мере, все основания для этого есть. Крайний рубеж также нужно преодолеть достойно!» - заключил Терешков.