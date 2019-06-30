РИАМО – 30 июн. На совете директоров АО «Мособлгаз», 100% акций которого находятся в собственности Московской области, было принято решение об участии общества в качестве спонсора летнего музыкального фестиваля «Подмосковные вечера. Лето. Музыка. Музей» в музее «Новый Иерусалим», говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

Фестиваль приурочен к 90-летию Московской области. Он стартует в воскресенье и продлится по 13 июля в областном музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» при участии Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова, Московской областной филармонии и звезд мировой классической сцены.

«В программе фестиваля - три великие Пятые симфонии Г. Малера, П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева и знаменитые произведения для солирующих инструментов с оркестром под управлением именитых дирижеров. Участники фестиваля – звезды мировой классической сцены», – отмечается в материале.

Президент фестиваля – народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский, а художественным руководителем фестиваля стал Василий Петренко, главный приглашенный дирижер Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова и главный дирижер Филармонического оркестра Осло и Ливерпульского королевского филармонического оркестра.

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