РИАМО – 30 июн. Жителей Подмосковья в воскресенье приглашают на фестиваль профессий аэропорта «Домодедово», для гостей мероприятия подготовили множество активностей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Тридцатого июня аэропорт «Домодедово» организует для жителей Подмосковья яркое и увлекательное образовательное мероприятие – DME Swat & Chef Challenge. Мероприятие будет параллельно проходить по двум направлениям: школьники и студенты из учреждений-партнеров аэропорта будут соревноваться в приготовлении бортового питания, сервисе на воздушном судне, спортивных состязаниях. А для гостей фестиваля будет множество активностей: показательные выступления и развлекательная программа», – сказала Забралова.

Она подчеркнула, что мероприятие носит, в том числе, профориентационный характер.

«Подмосковные школы и колледжи активно участвуют в программе «Приток», которая знакомит студентов и школьников с работой в аэропорту «Домодедово». Отрадно, что впервые мероприятие станет открытым для всех желающих. Это очень интересное решение для знакомства жителей с работой воздушной гавани. Приглашаю всех желающих – скучно точно не будет», – дополнила Забралова.

По словам представителя аэропорта «Домодедово», программа целевой подготовки студентов «Приток» действует с 2000 года.

«В ней приняли участие более 4 тысяч студентов. Ее ключевое преимущество – гарантированное трудоустройство молодых специалистов после окончания учебного заведения», – рассказал он.

В свою очередь директор московского аэропорта «Домодедово» Игорь Борисов уточнил, что компания уделяет пристальное внимание профессиональному развитию молодых кадров и активно сотрудничает с учебными заведениями Подмосковья.

«Мы предоставляем студентам возможность изучать спецкурсы по теме организации и ведения бизнеса в сфере авиаперевозок, а также стать участниками мультимедийных форматов обучения, в ходе которых за счет VR-технологий и продвинутых компьютерных игровых моделей воссоздаются полноценные бизнес-процессы аэропорта», – перечислил он.

Мероприятие пройдет в воскресенье в Домодедове, в микрорайоне Авиационный, ДОЛ «Космос» с 08:00 до 21:00. Вход свободный.