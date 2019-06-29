РИАМО - 29 июн. Самолет авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в московском аэропорту «Внуково» из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Воздушное судно вылетело из Санкт-Петербурга в Анталью. Во время полета одному из пассажиров стало плохо. После того, как врача на борту не оказалось, была совершенна экстренная посадка», – отмечается в сообщении.

На данный момент врачи оказывают помощь пассажиру самолета прямо на борту. Людей из самолета не эвакуируют. Медики работают в лайнере около 20 минут.

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