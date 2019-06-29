РИАМО - 29 июн. Музейно-выставочный центр «Путевой дворец» в городском округе Солнечногорск 30 июня с 10:00 до 16:00 примет посетителей бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Каждое последнее воскресенье месяца мы проводим такие акции. 30 июня посетить «Путевой дворец» и ознакомиться со всеми выставками могут все желающие. Приглашаем не только жителей, но и гостей Солнечногорья», - сказала заместитель директора по научной работе музейно-выставочного центра Елена Леонова.

С 10:00 до 16:00 все желающие могут посмотреть выставки «Мир театра», «Букет сирени», а также посетить историко-краеведческую экспозицию «Мир русской провинции», в состав которой вошли порядка 1,5 тысяч экспонатов.

Выставка «Мир театра» в Путевом дворце проходит в рамках года театра в Российской Федерации. Здесь представлены сценические костюмы и аксессуары, головные уборы к костюмам различных эпох, эскизы костюмов, а также макеты и эскизы театральных декораций.

Путевой дворец — одно из старейших зданий городского округа Солнечногорск. Этот памятник истории и культуры возведен в конце XVIII века. В 1808-1810 годах здание Путевого дворца было перестроено и стало частью масштабного архитектурного ансамбля Санкт-Петербургского шоссе, задуманного еще при Екатерине II, как типового для всех крупнейших дорог России, и единственного, полностью осуществленного.

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