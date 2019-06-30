РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В парке имени Виктора Талалихина в подмосковном Подольске ко Дню молодежи проведут соревнования по волейболу на траве, выставку квадроциклов и мототехники, квест и многое другое, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В воскресенье, 30 июня, состоится празднование Дня Молодежи в городском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. Этот замечательный праздник порадует своей яркой и разнообразной программой. Начало в 16:00, приходи сам и приводи друзей! В спортивную программу вошли соревнования по волейболу на траве, городкам, силовому экстриму, воркауту, паркуру, сдача ГТО, мастер-классы по боевым видам искусств», - говорится в сообщении.

Также пройдут концертная и развлекательная программы с фотосушкой, лазертагом, выставкой квадроциклов и мототехники, квестом, мастер-классами, лотереей, арт-зоной и фотозоной и многим другим.

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