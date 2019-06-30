РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. Легендарные хоккеисты сыграют на открытии ледовой арены имени Владимира Петрова в подмосковном Красногорске в воскресенье, сообщается на официальном сайте Минспорта Московской области.

«30 июня в Красногорске состоится открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) имени советского хоккеиста Владимира Петрова. Первой игрой на льду новой арены станет матч между командами «ЦСКА» и «Легенды хоккея»», – говорится в сообщении.

Участниками события станут трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира Владислав Третьяк, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира Илья Брызгалов, двукратные олимпийские чемпионы Алексей Касатонов и Александр Якушев, а также другие прославленные спортсмены.

Ледовый комплекс имени Владимира Петрова будет включать в себя главную и тренировочную ледовые арены, раздевалки, помещения для сушки формы, сауны, тренерские и массажный кабинет. Помимо этого, на территории комплекса расположен спортивный зал для игровых видов спорта.