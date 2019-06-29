РИАМО – 29 июн. Япония готова смягчить визовый режим для российских студентов и предпринимателей, занимающихся проектами совместной деятельности, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На итоговой пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным Абэ (японский премьер-министр Синдзо Абэ - ред.) рассказал об упрощении получения японских виз для некоторых категорий россиян. Так, для усиления контактов между молодежью двух стран под эту программу попадут студенты 465 вузов России. Хорошие новости у Абэ были и для представителей бизнес-кругов», – отмечается в сообщении.

Премьер Японии добавил, что с сентября этого года для дальнейшего поощрения двусторонних контактов страна планирует смягчение визового режима для российских предпринимателей в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов.

Абэ подчеркнул, что визовый режим будет смягчен только для российских бизнесменов.

«В 2016 году Абэ после встречи с Путиным в Сочи представил план сотрудничества двух стран. Документ охватывает восемь областей практического взаимодействия, а именно энергетику, сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение, высокие технологии, городскую среду, гуманитарные обмены и кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса», – дополняется в статье.