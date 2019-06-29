РИАМО - 29 июн. Специальный показ одноактных спектаклей Paradox и Sacrè в исполнении приглашенного солиста Баварского государственного балета Сергея Полунина начался в подмосковном Клину в рамках V Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского, передает корреспондент РИАМО.

Paradox в исполнении Полунина показывают в России впервые. Премьера моноспектакля Sacrè состоялась летом 2018 года в швейцарском городе Сент-Моритц, где в последний раз танцевал выдающийся танцовщик, ведущий участник дягилевских «Русских сезонов» Вацлав Нижинский. Российскому зрителю постановка была впервые представлена в феврале этого года на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Оба балета поставил японский хореограф Юка Ойша, они приурочены к 130-летию Нижинского.

В балете Paradox наряду с Полуниным танцуют заслуженный артист РФ, ведущий солист МАМТ имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Алексей Любимов, а также первый солист Национального театра в Белграде Дейан Коларов.

«Мы очень хотели, чтобы был балет. Поскольку у нас всегда все самое яркое, лучшее, мы мечтали о Полунине. Если честно, очень удачно сложилось, у Сергея был один свободный день. Мы очень счастливы. Отсутствие солнца, такая пасмурная погода для световой картинки лучше. Чайковский – это огромное балетное наследие, самое любимое, и привыкли, что «Щелкунчик» – это зима. Но это не только «Щелкунчик». Я думаю, что мы балетное направление будем развивать», – дополнила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Фестиваль Чайковского проходит в Клину с 21 по 30 июня. Впервые на нем представят балет, а пианист Денис Мацуев сыграет рапсодию на тему Паганини Рахманинова.

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