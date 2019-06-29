РИАМО – 29 июн. Многоквартирный дом на 258 квартир построят на западе Москвы в районе Солнцево для переселения горожан по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В настоящее время на объекте идет возведение монолитных конструкций первого этажа. Завершить строительство мы планируем в 2021 году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Жилой дом в Солнцеве будет состоять из двух секций. В подземной части здания откроется автостоянка. В первом корпусе будет 92 квартиры – 46 однокомнатных и по 23 – двух- и трехкомнатных. Во второй части здания предусмотрено 166 жилых помещений: 154 двухкомнатных и 12 трехкомнатных квартир. Жилая площадь в двух корпусах – около 14,6 тысячи квадратных метров.

Несущая конструкция здания – монолитный железобетонный каркас. Фасад здания будет выполнен в серо-белой цветовой гамме. Для облицовки строители используют различные материалы – бетонную плитку под клинкерный кирпич и фасадные кассеты из оцинкованного листа и керамогранита под дерево.

«Дом оснастят структурированной кабельной системой. Благодаря этому каждую квартиру подключат к интернету, телефонной сети, телевидению и радио. Кроме того, здесь установят систему оповещения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях», – подчеркивается на сайте.

Охранять здание также поможет современная техника. Обо всем, что происходит вокруг дома и в его лифтах, можно будет узнать благодаря системе видеонаблюдения. Она будет работать круглосуточно.

«С помощью многоабонентных домофонов специалисты организуют систему охраны входов в здание. При необходимости техника автоматически разблокирует запорные устройства по сигналу автоматической пожарной сигнализации», – дополняется в материале.

Придомовую территорию благоустроят. Строители оборудуют детскую игровую площадку и место отдыха для взрослых. Запланировано также озеленение территории. Вокруг дома разобьют цветники, высадят кустарники и деревья.

«Всего в районе Солнцево новые квартиры получат жители 42 сносимых домов общей жилой площадью 116,6 тысячи квадратных метров, для начала переселения подобраны три стартовые площадки», – резюмировал Бочкарев.