РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В Подольске управляющую компанию ООО «Август ЖКХ» обязали отремонтировать покрытие на спортивной площадке после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ненадлежащее состояние покрытия на спортивной площадке в микрорайоне Кузнечики. Она отметила, что на улице Академика Доллежаля, у дома №29 покрытие на площадке требует ремонта, помимо этого, там выпирает канализационный люк.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта покрытия на спортивной площадке на улице Академика Доллежаля и сообщает, что по указанной информации был проведен осмотр. Установлено, что территория не относится к муниципальной собственности, в связи с чем обращение направлено собственнику (балансодержателю) территории ООО УК «Август ЖКХ» для проведения работ по восстановлению искусственного покрытия», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Он отметил, что данная спортивная площадка была достроена застройщиком и сдана в удовлетворительном состоянии, но управляющая компания не уделяла ей должного внимания. Компания ООО «УК Август ЖКХ» в 2018 году провела ремонт ограждения. В адрес УК было направлено письмо с просьбой восстановить искусственное покрытие и привести спортивную площадку в нормативное состояние.