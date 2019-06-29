РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска впервые представил стеклопластиковые упаковки на форуме «Армия-2019», сообщается на сайте предприятия.

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», который проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино», представлены стеклопластиковые упаковки ЦНИИТОЧМАШ Подольска.

«Институт впервые презентует эти упаковки: пожаробезопасные, предназначенные для хранения и транспортирования артиллерийских снарядов, различных видов малогабаритных ракет, взрывоопасного имущества; эксплуатационно-транспортные контейнеры для транспортирования и хранения приборов и имущества и многое другое. Гарантийный срок службы всех упаковок – более 10 лет. Они предохраняют изделия от воспламенения в течение 15 минут при температуре горения до 1 тысячи градусов и могут находиться на морозе до минус 65 градусов», - говорится в сообщении.

Помимо ряда главных управлений и управлений министерства обороны РФ, образцы выпускаемых институтом упаковок вызвали неподдельный интерес у представителей «Концерна ВКО «Алмаз-Антей», который производит зенитные ракетные системы и комплексы, а также продукцию гражданского назначения, Научно-исследовательского института систем связи и управления, выполняющего работы по созданию специализированных систем в интересах Минобороны РФ и других силовых ведомств. Побывали на стенде и гости из Испании, Казахстана, Турции, Индии.