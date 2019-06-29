РИАМО - 29 июн. Юные жители Московской области от 5 до 17 лет смогут принять участие в конкурсе добрых дел «Классно быть хорошим – 2019!», жюри ждет иллюстрации, фото- и видеоработы, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел «Классно быть хорошим!», который проводится шестой год подряд. К участию приглашаются дети от 5 до 17 лет. На конкурс принимаются реальные истории о хороших и добрых поступках, которые совершили дети», – отмечается в сообщении.

Иллюстрации, фото- и видеоработы приветствуются. Все победители, лауреаты и участники конкурса получат дипломы. Три главных победителя конкурса получат комплекты спутникового ТВ, десять призеров, которые займут второе место, получат книги и доступ на образовательные сайты, еще десять участников, которые займут третье место, получат книги.

«Кроме призеров в основной номинации, жюри, как и в прошлом году, определит победителей в десяти дополнительных номинациях», – добавляется в материале.

«Подари возможность» – номинация для ребят, которые создают возможность чему-то научиться другим детям: ведут кружок, устраивают мастер-классы, занимаются с детьми с ограниченными возможностями здоровья. «Классное видео» – в номинации оценивается видеоработа. «Классное оформление» – в номинации оценивается оформление рассказа о добром поступке, включая презентации.

«Классная история» – литературная номинация, где оценивается не только история, но и литературные достоинства истории, «Лето добра» – в номинации оцениваются добрые дела, совершенные командой школьников за период летних каникул, «Добрые дела вместе с родителями» – в номинации оцениваются добрые дела, осуществленные вместе с родителями», добавляется в пресс-релизе.

Также есть номинации «Улыбнитесь, волонтеры» (для волонтеров), «Не пройди мимо меня» (истории о спасении животного), «Журналисты добрых дел» (для работ детей, чья активная жизненная позиция, проявившаяся в публикации в СМИ или личном блоге, способствовала бы решению того или иного вопроса),«Классный учитель» (для учителей, мотивировавших учеников классов писать работы).

«Задача нашего конкурса добрых дел – побудить детей на добрые поступки, а глобальная цель конкурса – сделать мир и людей добрее. Каждый год читая тысячи работ, которые приходят на конкурс, мы верим, что способствуем реализации своей цели», – подчеркнул главный редактор детского издания «Классный журнала» Алексей Ходорыч.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить форму на сайте журнала, прикрепить файл с работой или отправить ее по адресу: 123056, Москва, абонентский ящик 82, «Классный журнал», с пометкой «Классно быть хорошим – 2019».

Конкурсные работы принимаются до Всемирного дня доброты – 13 ноября 2019 года. Итоги будут подведены в 23-м номере «Классного журнала», который выйдет 6 декабря 2019 года. Торжественное вручение призов победителям конкурса пройдет в Московском дворце пионеров в декабре.

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