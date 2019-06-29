РИАМО – 29 июн. В Подмосковье оператор МСК-НТ наращивает работу по реализации государственной реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), так, с начала 2019 года он уже установил 6055 серых контейнеров для смешанных отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В первую очередь для материально-технического обеспечения первого этапа реформы «Два бака» с начала года в Чеховском кластере установлено 6055 серых контейнеров для смешанных отходов и 1379 для сухих отходов в городах и населенных пунктах Подольска, Чехова, Серпухова, Протвина и Пущина. Сейчас дополнительно МСК-НТ доставляет синие контейнеры по заявкам от управляющих компаний», – отмечается в сообщении.

За неделю установлено 10 таких дополнительных синих контейнеров. Процесс формирования контейнерного парка продолжается. В Чеховском кластере за неделю дополнительно установили еще 109 серых контейнеров для смешанных отходов.

«Сформирован парк техники мусоровозов для раздельного сбора (серые и синие мусоровозы). Для обеспечения бесперебойного графика вывоза сейчас в кластере работает 113 мусоровозов, в том числе семь для «сухих» отходов», – уточняется в материале.

Кроме того, во взаимодействии с администрациями округов МСК-НТ проводит разъяснительную работу по информированию населения и юридических лиц обо всех аспектах реформы и работы регионального оператора.

«Сельские жители, которые не имеют возможности прийти в офис МСК-НТ, могут на встречах подать заявки на перерасчет и получить ответы на интересующие их вопросы. Еще одно направление деятельности – участие в благотворительном проекте «Добрые крышечки», – дополняется в сообщении.

С апреля ООО МСК-НТ приобрело и разместило на территории кластера шесть специальных контейнеров для акции. Цель мероприятия, не только сделать доброе дело, помогая детям-инвалидам в приобретении электромобилей, но и одновременно – способствовать формированию осознанного отношения к отходам.

С этого года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.