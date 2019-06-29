РИАМО - 29 июн. В субботу на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров сумели подняться только до плюс 11 градусов, что является аномалией холода, таки образом, 29 июня стал самым холодным днем более чем за 70 лет, сообщается на сайте «Метеовести».

В это время года климатическая норма дневной температуры составляет плюс 22-23 градуса.

«29 июня реально стал самым холодным днем, как минимум, более чем за 70 лет! (а возможно и за более долгий период – в наличии для оценки есть только база данных с 1948 года). В этот день сравнимый холод в дневные часы отмечался в 1996 году (плюс 12,2 градуса) и в 2003 году (плюс 13 градусов)», – говорится в сообщении

Такие низкие показатели температуры обычно характерны для конца сентября-начала октября.

«Сумеет ли июль вернуть настоящее лето? Пока серьезных оснований для этого нет. Умеренное потепление в начале предстоящей недели сменится очередным понижением температуры с высокой вероятностью частых дождей», – дополняется в материале.

Среднесуточная температура воздуха в первой половине июля с трудом будет соответствовать норме климата месяца.

Таким образом, ближайшие две недели в Центральной России будут влажными и с очень умеренным температурным фоном. Жары и зноя, который наблюдались в июне, пока за горизонтом прогнозирования не видно.