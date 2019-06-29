РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Жители микрорайона Климовск Подольска могут сообщить об упавших из-за дождя деревьях в территориальное управление, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с погодными условиями в микрорайоне Климовск Подольска (29 июня, - ред.) возникают случаи падения деревьев и сильного провисания над дорогами, тротуарами и проводами. О вышеуказанных фактах жители могут сообщить в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте», написав под соответствующим постом в комментариях», - говорится в сообщении.

Жителям необходимо направлять фотографии и точный адрес места падения дерева. По итогам осмотра специалистами будет приниматься решение об обрезке или спилу дерева, в зависимости от повреждений.