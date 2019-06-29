РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Главный разработчик пистолетного комплекса «Удав» Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска получил медаль от министерства обороны РФ, сообщается на сайте предприятия.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» представители ЦНИИТОЧМАШ приняли участие в нескольких мероприятиях научно-деловой программы.

«Главный разработчик пистолетного комплекса «Удав» ведущий инженер-конструктор института Иван Козлов принял участие в круглом столе «Боевая экипировка военнослужащих и дальнейшие пути ее совершенствования» и выступил с докладом «9х21-мм самозарядный пистолетный комплекс с возможностью ведения бесшумной стрельбы, разработанный в рамках ОКР «Удав». Доклад вызвал большой интерес у присутствующих, а свидетельством того, что оружейная разработка получила признание министерства обороны РФ, стала медаль «За укрепление боевого содружества», врученная Козлову сразу после окончания мероприятия», - говорится в сообщении.

На счету института немало разработок технических средств обучения для армии. Одна из последних – тренажер, обеспечивающий требуемый уровень огневой подготовки военнослужащих. С использованием этого тренажера, способного создать имитацию практически 100-процентной величины отдачи для конкретных образцов оружия, личный состав части может быть обучен за 10-12 дней.

За большой вклад в развитие технических средств обучения, разрабатываемых в интересах боевой подготовки Вооруженных сил, начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ, генерал-полковник Иван Бувальцев наградил коллектив института благодарностью, которую в рамках форума «Армия-2019» вручил генеральному директору АО «ЦНИИТОЧМАШ» Альберту Бакову.