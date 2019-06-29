РИАМО - 29 июн. Рузский региональный оператор заменит все старые контейнеры на новые серые современные евроконтейнеры для смешанных отходов в городских округах Лотошино, Шаховская и Восход до 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По информации регоператора, на данный момент проводится сборка контейнеров.

«Мы начинаем их выставлять на контейнерных площадках. Всего планируем заменить более 1,3 тысячи контейнеров. Одновременно с заменой баков будем осуществлять модернизацию парка мусоровозов для сбора и транспортирования отходов на территории», – сказал представитель ООО «Рузский региональный оператор».

На территории Московской области с 1 января 2019 года действуют семь региональных операторов в семи территориальных кластерах: в Алексинской зоне − ООО «Экомпромсервис», в Воскресенской − ООО «СПМ Долгопрудный», в Каширской − ООО «Каширский РО», в Ногинской − ООО «Хартия», в Рузской − ООО «Рузский РО», в Сергиево-Посадской − ООО «Растрим-МО», в Чеховской − ООО «МСК-НТ».

С этого года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.