РИАМО - 29 июн. Неизвестный украл трактор в поселении Десеновское новой Москвы, материальный ущерб составил свыше 4 миллионов рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 28 июня в 08:33 в службу «02» поступило сообщение от безработного мужчины 1992 года рождения о краже транспортного средства по адресу: поселение Десеновское, улица 6-я Нововатутинская, дом 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 00:30 27 июня до 08:25 28 июня неизвестный от дома по вышеуказанному адресу совершил кражу трактора JCB 4CX, принадлежащего заявителю. Материальный ущерб составил около 4,3 миллиона рублей», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».