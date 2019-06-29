РИАМО - 29 июн. Четверо неизвестных на двух автомашинах несколько раз выстрелили в мужчину на улице Смоленской в столице, пострадавшего с ранением бедра госпитализировали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 28 июня в 12:12 в службу «02» из службы «03» поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу: улица Смоленская, дом 5.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен неработающий мужчина 1983 года рождения, который нарядом скорой помощи с огнестрельными ранами левого бедра госпитализирован в медучреждение», – отметил собеседник агентства.

По его словам, установлено, что в 12:00 у дома 7 по улице Смоленской четверо неизвестных на двух автомашинах, одна из которых Chevrolet Cruze, из неустановленного травматического оружия произвели два выстрела в пострадавшего.

«Они пытались открыто похитить, находившиеся при мужчине деньги на сумму свыше 1 миллиона рублей, но не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам и с места преступления скрылись», – добавил представитель пресс-службы.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».