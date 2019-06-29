РИАМО - 29 июн. По итогам народного голосования на портале «Добродел», проведенного в начале года, в городском округе Серпухов выбраны парк имени Олега Степанова и парк «Питомник», которые реконструируют в 2020 году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«К концу года будет разработана архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация. Планируется, что в «Питомнике» будет создана визуальная система навигации для удобства передвижения пешеходов, обеспечено беспрепятственное пешеходное движение с развитием дорожно-тропиночной сети в местах рекреации, торговли», – говорится в сообщении.

Также в парке планируется создание твердых покрытий на основных пешеходных маршрутах и в зонах массовых мероприятий, демонтаж устаревших ограждений, систем наружного освещения и дополнительной архитектурно-художественной подсветки видовых зон, размещение малых архитектурных форм и городской мебели, устройство детских и спортивных площадок.

Также в «Питомнике» обновят зону для проведения массовых мероприятий и модернизируют систему видеонаблюдения за территорией.

«Кардинально изменится и парк имени Олега Степанова. С учетом сложившейся планировочной структуры и существующих объектов, а также элементов благоустройства, в парке будет обеспечено беспрепятственное пешеходное движение с развитием дорожно-тропиночной сети в местах рекреации, торговли, с подходами к объектам дорожно-транспортной инфраструктуры и к существующим точкам притяжения», – уточняется в материале.

Кроме того, в парке разместят малые архитектурные формы, обустроят детские и спортивные площадки, кафе. Отдельное внимание будет уделено безопасности. Запланированы масштабные мероприятия по модернизации системы видеонаблюдения.

На мероприятия по реконструкции зон отдыха выделены средства из областного бюджета в рамках реализации программы «Комфортная среда».

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