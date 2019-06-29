РИАМО - 29 июн. В субботу в столичных аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» отменили и задержали 46 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Ранее количество задержанных и отмененных рейсов составляло 33.
В аэропорту «Внуково» задержали восемь рейсов, еще один отменили. В «Домодедове» задержаны девять рейсов, отменены восемь. В аэропорту «Шереметьево» задержали 20 рейсов.
В подмосковной воздушной гавани «Жуковский» задержек и отмен рейсов нет.
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.
В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя и сильного ветра, в Подмосковье из-за дождя предупреждение продлили по 30 июня.
Также жителей Москвы и Подмосковья МЧС предупредило о сильном ветре с порывами до 19 метров в секунду.
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