РИАМО - 29 июн. В субботу в столичных аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» отменили и задержали 46 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Ранее количество задержанных и отмененных рейсов составляло 33.

В аэропорту «Внуково» задержали восемь рейсов, еще один отменили. В «Домодедове» задержаны девять рейсов, отменены восемь. В аэропорту «Шереметьево» задержали 20 рейсов.

В подмосковной воздушной гавани «Жуковский» задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя и сильного ветра, в Подмосковье из-за дождя предупреждение продлили по 30 июня.

Также жителей Москвы и Подмосковья МЧС предупредило о сильном ветре с порывами до 19 метров в секунду.