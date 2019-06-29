РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июн. Жителям подмосковной Балашихи представили широкий ассортимент товаров в открывшемся торговом центре «Стройпарк» в микрорайоне Саввино, покупатели могут приобретать продукцию напрямую у фабрик, исключая контрагентов, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В субботу в горокруге состоялось открытие торгового центра «Стройпарк», в котором расположены фирменные магазины крупных российских и иностранных производителей. Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников и глава Балашихи Сергей Юров перерезали символическую красную ленту и приняли участие в ознакомительной экскурсии по торговому центру. Жителям и гостям муниципалитета теперь доступны около 60 тысяч товаров для строительства, ремонта и обустройства дома.

«Хочу поздравить всех с открытием этого комплекса! Все посмотрел – все нравится! Покупатели смогут здесь приобретать продукцию напрямую у фабрик, исключая контрагентов. Свои магазины открыли производства «Керама Марацци», «Палитра» (производство обоев - Балашиха), дверей «Эстет», «Торекс», «Волховец», а также производства строительных материалов: «Русклимат», Краски «Дом Маляра» и «Мир Красок», мебельных компаний и другие», - перечислил Посаженников.

Он добавил, что на базе торгового центра будет реализована программа лояльности «Новоселье в Подмосковье». Держателям карты предоставят скидки и привелегии.

«В рамках акции жителям Подмосковья предоставляется скидка 5% на все товары, дизайн-проект квартиры в подарок и скидку в 10% на услуги переезда», – заключил министр.

По словам Юрова, «Стройпарк» внесет весомый вклад в экономику Балашихи. Здесь создадут свыше 400 дополнительных рабочих мест.

«Одна из ключевых задач, которую ставит перед нами губернатор Московской области – создание новых рабочих мест, строительство и развитие предприятий. Для Балашихи – это, наверное, особенно актуально, так как у нас проживает более 500 тысяч человек.

По его словам, здесь созданы все условия для продажи качественных и недорогих товаров для балашихинцев и соседних муниципальных образований.

«Огромное спасибо руководству предприятия за то, что сегодня этот проект реализован, правительству Московской области, которое нам в этом активно помогает», - заключил Юров.

На торжественном открытии торгового центра для гостей организовали развлекательную программу, организовали мастер-классы, концерт, всех угощали мороженым и сладкой ватой.

Торговая площадь магазина составляет 17 тысяч квадратных метров.