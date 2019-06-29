РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 июн. В рамках экомаркета посетители торгового центра «МЕГА Белая Дача» в Котельниках смогут безвозмездно обменяться вещами до 19:00 в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Мероприятие проводится в горокруге впервые.

«У нас большое мероприятие, оно включает и мастер-классы, и лекции, и фримаркет. В рамках фримаркета люди приходят и сдают им не нужную одежду. Такой безвозмездный обмен вещами. Та одежда, которая останется, отправляется в благотворительные фонды», - сказала организатор фримаркета Ольга.

В 17:00 стартует лекция «Экопривычки для семейного бюджета», на которой научат обращаться с финансами в режиме «экономия+экология».

Кроме того, прошли мастер-классы по рисованию и изготовлению экоаксессуаров.