РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В микрорайоне Климовск Подольска легковой автомобиль въехал под грузовик на улице Победы, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

Авария произошла в субботу днем на улице Победы, у пешеходного перехода недалеко от ТЦ «Хамелеон».

«Я увидел, что стоял грузовой автомобиль, а сзади под ним была передняя часть легковой машины», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 16:38 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 200 метров.