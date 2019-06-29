РИАМО - 29 июн. В субботу на столичном стадионе «Открытие Арена» состоится юбилейный концерт группы «Машина времени», посетителям мероприятия советуют заранее приобрести билеты на метро, чтобы сэкономить время, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Сегодня (29 июня – ред.) в 19:00 на стадионе «Открытие Арена» группа «Машина времени» отмечает юбилей концертом «Машина времени 50». Для проезда к стадиону пользуйтесь станциями мосметро «Спартак», «Щукинская» и «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии (7). Хорошего вечера!» – говорится в сообщении.

Посетителей концерта призывают к внимательности, так как по требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону, возможны ситуативные ограничения входа и выхода.

«Рекомендуем покупать билеты на обратную поездку заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания мероприятия. Вы также можете оплатить проезд банковской картой прямо на турникете (устройства, поддерживающие бесконтактную оплату, есть на всех станциях метро)», – заключается в сообщении.