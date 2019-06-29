РИАМО – 29 июн. В Доме правительства Московской области прошла конференция «Цифровые технологии как драйвер развития промышленных предприятий и региона», организатором выступило министерство инвестиций и инноваций региона и ООО «Цифра», говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Спикерами стали представители министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерства промышленности и торговли РФ, госкорпорации «Ростатом», фонда «Цифровое развитие» и компании Strategy Partners.

«Сегодня для промышленности важна не только автоматизация производства, но и построение полноценной цифровой системы управления предприятием, которая на практике позволяет значительно повысить конкурентоспособность компании», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его мнению, мировые державы, занимающиеся индустрией 4.0, пришли к тому, что подобная цифровизация, позволяющая создавать электронный двойник предприятия и ежесекундно проверять, насколько действия оператора предприятия соответствуют действию модели в электронном двойнике.

«Также это решает вопрос повышения качества продукции, уменьшения брака. Развитию таких программ и федеральное, и региональное правительство уделяют особое внимание и поддерживают организации, готовые перейти на новую модель», – подчеркнул Хромов.

Министерство инвестиций и инноваций региона проанализировало внедрение цифровых решений на базе областных предприятий и пришло к выводу, что многие из них сегодня находятся на первом этапе перехода к цифровому производству – построении единого «цифрового слоя» посредством внедрения специализированных IT-систем.

Говоря об основных административных барьерах, мешающих внедрению цифровых решений, министр инвестиций и инноваций Подмосковья Михаил Ан выделил отсутствие единых, универсальных стандартов.

Так, многие предприятия разрабатывают собственные системы документооборота, что осложняет интеграцию таких систем между собой. Решением может стать написание стандарта, содержащего такие требования к программным продуктам, которые позволяли бы минимизировать различия используемых цифровых решений между предприятиями.

«Еще один барьер – чрезмерная бюрократизация процедур. Пусть в последнее время многие государственные услуги и предоставляются в электронном виде, но большинство из них требуют дополнительного дублирования на бумажном носителе, при этом различных форм отчетности множество», – добавляется в материале.

Причиной избыточной отчетности является отсутствие общей цифровой среды доверия, пояснил Ан.

«До сих пор действует устаревшая система подтверждения полномочий одних лиц в отношении других лиц и организаций на основе бумажной системы нотариальных доверенностей», – перечислил министр.

Помимо административных барьеров ограничением широкого распространения цифровой трансформации также является недостаточность финансовых средств. Таким образом, при выборе между внедрением программных решений на базе предприятия или модернизацией основных средств многие руководители предприятий выберут второй вариант.

Одним из решений данного вопроса стала программа льготного финансирования «Цифровизация промышленности» Федерального фонда развития промышленности. Однако предприятия пищевой отрасли промышленности не включены в группу возможных получателей. В связи с чем, принято решение о внедрении указанной программы финансирования для региональных производителей пищевой продукции в Фонде развития промышленности Московской области.

«Ожидается, что мера поддержки позволит, в среднем, сократить себестоимость продукции до 15%, увеличить прибыль до 5-20%, уменьшить производственный брак до 20%», – говорится в сообщении.

Кроме того, для предприятий региона характерно достаточно массовое использование IT-решений, используемых на этапе подготовки производства. Более 80% опрошенных предприятий используют CAM (подготовка управляющей программы для станков) и CAD (система автоматизированного проектирования), 60% применяют PDM (управление производственными данными), чуть более половины используют СAE (программный расчет инженерных задач) и CAPP (планирование и проектирование технологических процессов).

Решения для управления ресурсами и складами предприятия (ERP, WMS) установлены у 60% опрошенных компаний. Системы класса СRM (управление взаимоотношением с клиентами) и SCM (управление логистикой) используют более трети респондентов. Также более половины (60%) предприятий используют иные IT-системы.