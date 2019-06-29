РИАМО - 29 июн. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, которого подозревают в совершении убийства прохожего возле Курского вокзала в столице, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбужденно уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»)», – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в субботу с 03:40 по 03:55 мужчина, находясь на привокзальной площади Курского вокзала Москвы, из личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры, умышленно, с целью причинения смерти лицу, нанес удары имеющимся при себе ножом в область жизненно важных органов мужчине.

В результате от полученных ножевых ранений пострадавший скончался на месте происшествия.

Совместно с сотрудниками управления на транспорте МВД России по ЦФО 39-летний мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.