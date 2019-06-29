РИАМО – 29 июн. Московская область вошла в число лучших субъектов РФ с высокой эффективностью организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна за I квартал текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

«В расчете рейтинга по комплексной оценке деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по созданию и развитию сети центров «Мои документы» участвовало 11 показателей, таких как доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; соответствие единому фирменному стилю; реализация принципа «одного окна»; уровень удовлетворенности граждан; предоставление госуслуг по экстерриториальному принципу», – отмечается в сообщении.

Московская область вошла в рейтинг субъектов с высокой организацией деятельности и по итогам четвертого квартала 2018 года.