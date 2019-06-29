РИАМО – 29 июн. Популярный видеоблогер Эрик «Давидыч», всегда ратующий за соблюдение правил дорожного движения, сам оказался в центре скандала на дороге в Подмосковье – он припарковался на месте для инвалидов прямо возле здания ГИБДД в Химках, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Инцидент произошел в подмосковных Химках, возле здания ГИБДД на улице Лавочкина, 12А», – отмечается в сообщении.

Сотрудники полиции составили протокол на блогера.

Кроме того, в декабре 2018 года Московский городской суд освободил от наказания блогера Эрика «Давидыча» Китуашвили. Китуашвили задержали 21 февраля 2016 года по уголовному делу о хищении денежных средств, принадлежащих одной из страховых компаний, в особо крупном размере. С тех пор он находился под стражей. Позднее арестовали подругу Китуашвили Анну Каганскую.

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