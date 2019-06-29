РИАМО - 29 июн. Реконструкцию подводных газопроводов начали в столице, работы в субботу начались на газопроводе под дном Москвы-реки на дюкере «Автозаводский» в районе Нагатинской набережной, сообщил РИАМО в субботу генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Он уточнил, что в Москве предприятие реализует технологию, по которой пересечение магистральных газопроводов происходит в материковой части под руслом реки на глубине более 10 метров. Такое решение повышает надежность системы газоснабжения на этих участках, исключает необходимость создания резервных газовых сетей и увеличивает эксплуатационные сроки.

«Это обусловлено тем, что в отличие от газопровода, который лежит на дне реки, уложенный на глубину более 10 метров газопровод не требует ежегодного обслуживания и затрат на эксплуатацию и подводные работы. Срок службы таких сетей от 30 лет и более», - сказал Гасангаджиев.

Он добавил, что первым в рамках реализации масштабной программы по реконструкции подводных газопроводов под Москвой-рекой стали работы на дюкере «Автозаводский» в районе Нагатинской набережной.

Программа перекладки газопроводов-дюкеров - одна из стратегически важных задач АО «Мосгаз» на ближайшие три года. На сегодняшний день предприятие эксплуатирует 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления общей протяженностью 6,9 километра.

Большая часть дюкеров проложена в центральных районах города в 1939-1965 годах и нуждается в реконструкции. Два из них, «Автозаводский» и «Даниловский», будут реконструированы уже в этом году. Работы по проходке в грунте на дюкере «Автозаводский» стартовали в субботу. Для этого здесь предварительно подготовили стартовый и приемный котлованы.

«Проходка продолжится в течение 30 дней со скоростью 10 метров в сутки. Ход работ пройдет с максимальным комфортом для москвичей, без отключения потребителей от газоснабжения, так как система столичных газовых сетей обеспечена необходимым уровнем резервирования», - сказал Гасангаджиев.

Дюкер «Автозаводский» среднего давления диаметром 700 миллиметров и протяженностью более 500 метров имеет две нитки. Новый строящийся газопровод-дюкер будет иметь одну нитку диаметром 820 миллиметров и протяженностью более 300 метров. Он является опорной хордой кольцевого газопровода среднего давления Москвы и обеспечивает подачу газа на ТЭЦ-9 и КТС №18 ПАО «Мосэнерго», РТС «Нагатино» и КТС «Нижние Котлы» ПАО «МОЭК», а также промышленные и коммунально-бытовые объекты ЮАО, ЮВАО и ЦАО.

«Новые газопроводы-дюкеры будут расположены в герметичных футлярах на глубине более 10 метров под водными преградами, что исключает воздействие агрессивной среды. На всех газопроводах-дюкерах будет установлена современная автоматизированная система контроля загазованности среды с дистанционным выводом в центральное диспетчерское управление АО «Мосгаз», - отметил главный инженер управления капитального строительства «Мосгаза» Александр Попов

По его словам, кроме того, обновленные газовые сети будут оснащены автоматизированными запорными устройствами, которые в случае необходимости позволят перекрыть подачу газа на проблемном участке с центральной диспетчерской менее чем за 2 минуты.

Ранее «Мосгаз» успешно применял метод микротоннелирования при прокладке газопровода высокого давления к ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго». Данное проектное решение позволило изменить традиционный подход к прокладке газовых магистралей при значительном увеличении надежности этой системы и существенно сократить проведение эксплуатационных мероприятий.