РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В Подольске на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной свыше 2 километров в субботу днем, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 15:40 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной свыше 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на деревню Малое Толбино. Средняя скорость движения машин составляет 3 километра в час.

Также движение затруднено и в центре Подольска. Пробки обрадовались на улицах Кирова, Большая Серпуховская, Стекольникова, Матросская, а также на проспекте Ленина.