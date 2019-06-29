РИАМО - 29 июн. В Московской областной больнице имени профессора Розанова В.Н. стало на одного кандидата медицинских наук больше, им стал заведующий приемный отделением больницы, хирург высшей квалификационной категории Магомед Бибалаев, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Теперь в Пушкинской больнице работает 20 врачей с такой ученой степенью.

«Бибалаев окончил в Махачкале Дагестанскую медицинскую академию, там же прошел интернатуру по специальности «Хирургия», дальше была клиническая ординатура и работа в крупных московских клиниках. С 2012 года работает в Пушкинской больнице в должности заведующего приемным отделением», – говорится в сообщении.

Его кандидатская диссертация посвящена анатомо-экспериментальному обоснованию нового оперативного доступа для наложения сплено-ренального анастомоза при портальной гипертензии.

«Вы знаете, мне нравится в приемном отделении, я считаю себя неплохим диагностом. Эта работа, наверное, даже более важная, чем любая другая узкая специальность. Приемное отделение – очень ответственный участок», – поделился Бибалаев.

Свою кандидатскую степень он посвятил своим родителям, которые в свое время помогли ему определиться с выбором профессии и мечтали видеть сына кандидатом медицинских наук.