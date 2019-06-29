РИАМО – 29 июн. Массовые перекрытия проведут на улицах в центре столицы в связи с проведением фестиваля «XII Московская международная велоночь» 30 июня, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Участок 1: Садовое кольцо от Зубовского бульвара до разворота в районе улицы Новый Арбат – Проточный переулок – Смоленская набережная – Краснопресненская набережная до дома №10. Период: 30 июня с 00:20 до 00:50», – отмечается в сообщении.

Кроме того, перекрытия затронут Краснопресненскую набережную дом №10, улицу 1905 года, разворот под Краснопресненским путепроводом, улицу Сергея Макеева, дом №15.

«Период: 30 июня с 00:57 до 01:15», – добавляется в сообщении.

Также ограничения введут на улицах Сергея Макеева, Ходынской, Пресненском Валу, Грузинском Валу, площади Тверская Застава, 1-й Тверской-Ямской, Тверской, Благовещенском переулке, Ермолаевском переулке, аллее Архитектора Шехтеля, Большой Садовой до дома №10 – двора Булгакова на Садовой. Перекрытия начнут действовать с 01:25 до 02:15.

«Участок 4: Большая Садовая улица – Садовая-Триумфальная улица – Садовая-Каретная улица – Садовая-Самотечная улица до дома 20, строения 1. Период: 30 июня с 02:02 до 02:15», – перечисляется в сообщении.

С 02:22 до 02:30 для автомобилистов закроют Садовую-Самотечную и Садовую-Сухаревскую до Большой Сухаревской площади. С 02:37 до 02:50 движение перекроют на Садовой-Спасской улице и на Мясницкой улице до дома №39 строение 1. С 02:57 до 03:15 ограничат движение на Мясницкой улице, Лубянской площади, Новой площади, Старой площади до Славянской площади.

«С 03:22 до 03:40 будут перекрыты Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская набережные, Соймоновский проезд и площадь Пречистенские Ворота», – отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, с 03:47 до 04:00 ограничат улицу Остоженка до Музея Москвы и Зубовский бульвар в районе дома №2.

«Велоночь» пройдет в Москве 30 июня. Несмотря на холодную и дождливую погоду, которую прогнозируют синоптики, велосипедный фестиваль не отменят.

«Впервые к велосипедистам смогут присоединиться желающие на скейтах, роликах и самокатах. Весь маршрут запланирован внутри Садового кольца. Начнется поездка из Александровского сада, пройдет по восьми дворам, бульварам и нескольким достопримечательным местам», – заключается в сообщении.