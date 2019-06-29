РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Подольская спортсменка Полина Магницкая одержала победу в международных соревнованиях «Gothenburg Youth Games» в Швеции по легкой атлетике в прыжках в высоту, сообщила «РИАМО в Подольске» мать спортсменки Ольга Магницкая.

На днях в Гетеборге Швеции прошли международные соревнования по легкой атлетике «Gothenburg Youth Games», в которых приняла участие спортсменка спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» Подольска Полина Магницкая.

«Соревнования проходили 28 июня на стадионе «Уллеви арена» в Гетеборге. Полина Магницкая победила в прыжках в высоту. Высота ее прыжка составила 163 сантиметра», - сказала мать Магницкой.

По ее словам, дети выступали под нейтральным статусом, поэтому фотографий с российским флагом не будет.