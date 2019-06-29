РИАМО – 29 июн. В Хельсинском университете в Финляндии состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Московским государственным областным университетом и Хельсинским университетом, что в дальнейшем обеспечит двум вузам сотрудничество в области подготовки учителей и разработки учебных программ, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Представителем от МГОУ на подписании Меморандума выступил проректор по учебной работе Григорий Суслин, который посетил университет в Финляндии. От Хельсинского университета принял участие исполнительный директор Центра непрерывного образования Киммо Кярпийоки. МГОУ стремится к всестороннему развитию международной деятельности, осуществляет сотрудничество с рядом международных организаций. Вуз взаимодействует по разным направлениям с зарубежными университетами, институтами, колледжами, школами, научно-исследовательскими учреждениями, музеями и другими организациями», – отмечается в сообщении.

С университетом Хельсинки, крупнейшим в Финляндии, который является частью европейской ассоциации университетов «Утрехтская сеть», МГОУ осуществляет совместную деятельность не в первый раз.

«Дружба вузов началась в декабре 2018 года. Фундаментом для этой связи стало общее желание сотрудничать в области подготовки учителей и разработки учебных программ. Обмен опытом и знаниями между университетами в этих сферах поспособствует улучшению качества подготовки кадров – подготовке сильных и уверенных в своих знаниях учителей»,– уточняется в сообщении.

Оба университета стремятся к развитию отношений в научной и образовательной сферах. Именно поэтому возникла необходимость подписания меморандума, позволяющего расширить область сотрудничества.

«После подписания меморандума состоялась обстоятельная беседа между Григорием Суслиным и Киммо Кярпийоки на тему перспектив дальнейшей работы в научной и образовательной деятельностях», – дополняется в материале.

МГОУ является первым вузом, который сотрудничает с университетом Хельсинки в данном направлении.