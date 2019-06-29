РИАМО – 29 июн. Жители улицы Лесной в Одинцове проголосовали за ее переименование в улицу Иосифа Кобзона, сообщил РИАМО в субботу глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«В период с 24 февраля по 5 марта 2019 года был проведен опрос среди граждан, интересы которых непосредственно затрагиваются и лиц, проживающих на улице Лесная, о переименовании улицы Лесная. В опросе приняли участие 33 человека, из которых 21 человек поддержали данную инициативу, 12 человек против, 8 человек (собственники домов №№20, 22, 25, 26, 28, 29, 32) не принимали участие в опросе по различным причинам», – сказал Иванов.

Согласие членов семьи Кобзона и благотворительного Фонда «Кобзон» получено. Совет депутатов Одинцовского городского округа также одобрил итоги голосования.

Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Около 60 лет он посвятил сцене и за годы творчества обрел всенародную любовь и мировую известность. В его репертуаре более 3 тысяч песен.