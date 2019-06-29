РИАМО - 29 июн. Возгорание произошло в дачном доме в СНТ около деревни Большое Буньково Богородского городского округа, в результате ЧП пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу в 07:46 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, Богородский городской округ, деревня Большое Буньково, СНТ «Феникс».

«В 11:05 – ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 12 человек», – говорится в сообщении.